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Ученые приблизились к созданию лекарства от распространенной болезни почек

Science: рубцевание почек можно остановить деактивацией белка SOX9

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Ученые выяснили, что у людей с рубцеванием почек нарушена работа белка SOX9. Исследование, которое поможет создать лекарство для обращения вспять рубцевания органов, опубликовано в журнале Science.

Почки отвечают за удаление отходов из крови. Они часто повреждаются при диабете, гипертонии, инфекциях и приеме антибиотиков или нестероидных противовоспалительных обезболивающих. В новом исследовании биологи изучили повреждение почек у лабораторных мышей. Они выяснили, что поврежденные клетки активируют белок SOX9, чтобы восстановиться. Затем в норме происходит его деактивация. Однако у клеток, которые не могут регенерировать, SOX9 остается активным. Это приводит к замещению ткани почки на рубцовую и снижению ее способности фильтровать кровь.

Исследователи наблюдали тот же процесс у пациентов из Швейцарии и Бельгии. У пациентов с нарушенной деактивацией SOX9 рубцевание почек было сильнее, а их фильтрационная способность — ниже.

Ученые нашли способ деактивации SOX9 и показали на животных, что это обращает вспять рубцевание почек. Их открытие может привести к разработке лекарства от рубцевания почек, которое на данный момент неизлечимо.

Ранее ученые нашли новую причину возрастных болезней.

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