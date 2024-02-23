Археологи нашли бронзовую руку с посланием на древних языках

В Испании группа археологов из Университета Страны Басков обнаружила бронзовую руку, созданную около 2100 лет назад. Предмет был покрыт надписями на ваксонском и других ныне не существующих языках. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Находку сделали в ходе раскопок на стоянке железного века под названием Ирулеги.

Текст на артефакте удалось частично расшифровать с помощью современного языка басков. Ученые обнаружили на руке слово «сорионеке», очень похожее на слово «зорионеко», что означает «удача» на басксом.

Археологи предположили, что обнаруженный ими артефакт служил амулетом для привлечения удачи. Ученые считают, что его могли подвешивать у входа в помещение, чтобы он наделял везением каждого, кто входит в дом.

Баски — это народ, проживающий в Стране Басков, автономном регионе Испании, расположенном вдоль Пиренеев и граничащем с Францией. Баскский язык признан официальным языком региона, но его существование оказалось загадкой для современных лингвистов.

Многие предполагают, что, будучи одним из последних сохранившихся членов палеоевропейской языковой семьи, он должен был исчезнуть вместе с большинством других наречий региона после прихода индоевропейских языков.

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