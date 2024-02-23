Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Археологи нашли бронзовую руку с посланием на древних языках

Antiquity: ученые расшифровали текст на артефакте с помощью языка басков

close
100%
Cambridge University Press on behalf of Antiquity Publications Ltd.

В Испании группа археологов из Университета Страны Басков обнаружила бронзовую руку, созданную около 2100 лет назад. Предмет был покрыт надписями на ваксонском и других ныне не существующих языках. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Находку сделали в ходе раскопок на стоянке железного века под названием Ирулеги.

Текст на артефакте удалось частично расшифровать с помощью современного языка басков. Ученые обнаружили на руке слово «сорионеке», очень похожее на слово «зорионеко», что означает «удача» на басксом.

Археологи предположили, что обнаруженный ими артефакт служил амулетом для привлечения удачи. Ученые считают, что его могли подвешивать у входа в помещение, чтобы он наделял везением каждого, кто входит в дом.

Баски — это народ, проживающий в Стране Басков, автономном регионе Испании, расположенном вдоль Пиренеев и граничащем с Францией. Баскский язык признан официальным языком региона, но его существование оказалось загадкой для современных лингвистов.

Многие предполагают, что, будучи одним из последних сохранившихся членов палеоевропейской языковой семьи, он должен был исчезнуть вместе с большинством других наречий региона после прихода индоевропейских языков.

Ранее турист случайно нашел в Израиле редчайшую сердоликовую печать возрастом около 3 тыс. лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами