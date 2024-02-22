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Ученые выяснили, что хроническая усталость реальна

Nat Com: хроническая усталость не является результатом самовнушения

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«Газета.Ru»

Ученые из национального института неврологических заболеваний и инсульта в США развеяли миф о том, что хроническая усталость является результатом самовнушения. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications (Nat Com).

В течение пяти лет научный коллектив проводил многочисленные исследования с участием 17 человек с хронической усталостью, сравнивая их с контрольной группой здоровых людей, соответствующих по возрасту, полу и индексу массы тела (ИМТ). Синдром хронической усталости (СХУ) — это состояние, при котором человек испытывает постоянную сонливость, снижение работоспособности, вялость и апатию.

Эксперименты показали, что такое состояние не является результатом самовнушения. В ходе одного из них ученые попросили всех участников подержать в руке устройство, одновременно оценивая, как мозг каждого испытуемого реагирует на постепенное накопление физической усталости. Магнитно-резонансная томография показала, что у пациентов с СХУ активность в височно-теменном узле (области мозга, отвечающей за выполнение усилий), была снижена.

Ученые также сравнили образцы спинномозговой жидкости членов экспериментальной и контрольной групп. Это биологическая жидкость, циркулирующая в желудочках (особых полостях) головного мозга. Оказалось, что у людей с хронической усталостью в спинномозговой жидкости было снижено количество В-клеток памяти. Это тип В-лимфоцитов, которые «запоминают» чужеродные бактерии или вирусы и участвуют в формировании иммунного ответа.

Исследователи отметили, что сейчас не существует препаратов для лечения СХУ. Методы терапии для улучшения самочувствия предполагают соблюдение здорового образа жизни и применение лекарств для симптоматического лечения.

Ранее врач назвала повышенную утомляемость признаком преддиабета.

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