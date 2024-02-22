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Звуки в ухе мужчины из Подмосковья оказались признаками опухоли мозга

Минздрав МО: звон и жужжание в ухе мужчины оказались симптомами опухоли мозга

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Министерство здравоохранения Московской области

В Раменской больнице удалили опухоль мозга мужчине, который обратился к врачам с жалобами на звуки в ухе. Об этом сообщает минздрав Московской области.

52-летний мужчина пожаловался врачам на звон и жужжание в правом ухе. Они оказались симптомом опухоли мозга, которая проходила между шейными позвонками и вросла в полость черепа.

Как рассказал Сергей Леонов, заведующий нейрохирургическим отделением Раменской больницы, во время операции мужчина находился в сидячем положении. Это было связано со сложностью доступа к опухоли: любое прикосновение к нервным окончаниям могло привести к замедлению сердечного ритма и даже остановке сердца мужчины. Операция заняла более двух часов. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к скорой выписке.

«Для доступа к опухоли мы частично удалили дужки и остистые отростки двух шейных позвонков, произвели резекцию затылочной кости и вскрыли твердую мозговую оболочку. Затем удалили серое плотное 3-сантиметровое образование», — рассказал Леонов.

Ранее ученые связали грязный воздух с изменениями мозга при болезни Альцгеймера.

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