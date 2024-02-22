На Солнце произошли две сильнейшие вспышки подряд

На Солнце впервые за семь лет зафиксировали две вспышки высшего балла X с разницей менее 12 часов. Об этом сообщили РИА Новости в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, максимум первой вспышки зарегистрировали ночью в 02:17 по московскому времени. Вторая произошла с девяти до десяти утра и продолжает развиваться.

Однако, по предварительным расчетам, выброшенные плазменные облака пройдут мимо Земли, хотя и довольно близко.

Руководитель лаборатории, профессор Сергей Богачев отметил, что последний раз два взрыва высшей силы подряд на Солнце фиксировали в сентябре 2017 года. Такие события происходят очень редко, так как каждая такая вспышка истощает запасы солнечной энергии, и требуется значительное время для ее восстановления.

До этого международная группа исследователей космоса под руководством специалистов Смитсоновской астрофизической обсерватории в США обнаружила следы одного из самых мощных извержений черных дыр, случавшихся в истории известной человеку Вселенной.

Ранее астрономы обнаружили самый яркий квазар во Вселенной, сияющий с силой 500 трлн солнц.