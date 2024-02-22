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Врач назвал неочевидные признаки рака мочевого пузыря

Онколог Иванов: боли в пояснице могут указывать на рак мочевого пузыря

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Первоначально рак мочевого пузыря протекает почти бессимптомно, однако на него могут указывать боль в пояснице, проблемы с мочеиспусканием и бледность кожи, об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург Антон Иванов.

«Как правило, первыми признаками, позволяющими заподозрить заболевание, являются наличие крови в моче (гематурия), при которой цвет мочи может измениться на красный, розовый или коричневый, учащенное и болезненное мочеиспускание, неконтролируемые позывы. Со временем емкость мочевого пузыря уменьшается, мочеиспускание становится более частым и болезненным. Также на рак могут указывать усталость, слабость и бледность кожи вследствие потери крови с мочой», – объяснил Иванов.

Если опухоль уже глубоко проросла в стенку мочевого пузыря, она может вызвать сдавливание мочеточников, что приводит к развитию почечной недостаточности. В этом случае пациента могут беспокоить боли в пояснице.

«Современная онкология классифицирует рак мочевого пузыря как заболевание неясной этиологии. Однако врачи выделяют несколько факторов, способствующих развитию опухолей в стенке или слизистой оболочке органа. Это хронические заболевания мочеполовой системы, такие как простатит, аденома или рак простаты, цистит, мочекаменная болезнь, стриктуры (сужение) уретры. Также риски возникновения рака повышают паразитарные инфекции, включая шистосомоз (тропическое паразитарное заболевание, вызываемое кровяными червями- сосальщиками), воздействие канцерогенов на организм, таких как фенолы, ароматические амины, фталаты, а также курение табака», – рассказал онколог.

По его словам, при наличии признаков рака мочевого пузыря пациентам назначается комплексная клиническая диагностика. Лабораторный анализ мочи помогает определить степень гематурии. Цитологическое исследование осадка позволяет выявить атипичные клетки и оценить их строение. По результатам посева мочи на инфекции можно исключить наличие хронических заболеваний мочеполовой системы, вызванных патогенной микрофлорой.

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