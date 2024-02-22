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Немецкие ученые предложили переименовать динозавров из-за «оскорбительных» названий

Палеобиолог Данн заявила, что 89 видов динозавров необходимо переименовать

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Немецкие ученые нашли оскорбительные и расистские названия динозавров и потребовали переименовать их. Об этом заявила палеобиолог Эмма Данн и ее коллеги в статье журнала Nature.

За последние 200 лет ученые-палеонтологи открыли сотни разных видов динозавров и их имена зависели только от фантазии зоологов. Животных часто называли по их физическим характеристикам, в честь самих ученых или мест, где их нашли.

Данн и ее коллеги из Университета Фридриха — Александра в Германии решили проанализировать названия всех окаменелостей динозавров мезозойской эры. Они изучили около 1500 видов, они объявили 89 потенциально оскорбительными, которые ассоциируются с расизмом или были названы «в честь противоречивых деятелей». Например, исследовательница назвала жука, которого назвали в честь Адольфа Гитлера.

Ученая считает, что динозавры не заслужили такой участи, и предлагает их переименовать. Однако Международная комиссия по зоологической номенклатуре, которая контролирует принципы по названию видов, с инициаторами не согласна и считает, что причин для перемен нет.

Ранее ученые выяснили, что геном бабочек не менялся со времен первых динозавров.

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