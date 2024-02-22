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Ученые выявили новый механизм сохранения долголетия яйцеклеток

Cell: особые структуры в яйцеклетках защищают их от повреждений

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Pixabay

Исследователи из центра геномной регуляции (CRG) в Барселоне обнаружили в яйцеклетках особые структуры, участвующие в обеспечении их защиты от повреждений неправильно свернутыми белками. Результаты опубликованы в журнале Cell.

Отмечается, что способность женщин к продолжению рода зависит от наличия у них здоровых яйцеклеток. Их количество ограничено и определено так называемым овариальным резервом. Ученые объяснили, что, в отличие от других типов клеток, яйцеклетки не могут выводить токсичные вещества путем клеточного деления. Это делает их особенно чувствительными к воздействию неправильно свернутых или поврежденных белков.

В результате изучения нескольких тысяч незрелых яйцеклеток и эмбрионов в организмах взрослых мышей ученые выяснили, что сохранность яйцеклеток до оплодотворения обеспечивают особые структуры, называемые эндолизосомальными везикулярными сборками (ELVA). Они перемещаются по цитоплазме яйцеклеток (их полужидкому содержимому), где захватывают, удерживают и обезвреживают белковые агрегаты.

Белковые агрегаты представляют собой неверно сложенные патогенные белковые структуры, которые могут накапливаться в организме. Неправильно свернутые белковые агрегаты часто коррелируют с различными заболеваниями.

Структуры ELVA могут разрушать токсичные белки, очищая цитоплазму яйцеклеток. По словам ученых, эта уникальная стратегия обеспечивает как качество яйцеклетки, так и качество будущего эмбриона.

Ранее биологи нашли возможную причину генетического бесплодия у мужчин.

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