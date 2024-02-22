Раком болеют чаще родственники мужчин, имеющих проблемы с фертильностью

Родственники мужчин, у которых снижена фертильность из-за недостатка или отсутствия сперматозоидов, чаще болеют раком, в том числе в молодом возрасте. Это показало исследование, опубликованное в журнале Human Reproduction.

Ученые проанализировали данные 786 мужчин, обратившихся к врачу из-за проблем с зачатием в период с 1996 по 2017 год. Их данные сравнили с информацией от 5674 здоровых мужчин, у которых был по крайней мере один ребенок. Исследователи также изучили случаи рака у родственников мужчин, используя базу данных населения США.

У родственников мужчин, не имевших сперматозоидов, был повышен риск пяти раковых заболеваний: костей и суставов (риск выше на 156%), мягких тканей (риск выше на 56%), матки (риск выше на 27%), лимфомы Ходжкина (риск выше на 60%) и щитовидной железы (риск выше на 54%).

У родственников мужчин со сниженным содержанием сперматозоидов был повышен риск трех видов рака: толстой кишки (риск выше на 16%), костей и суставов (риск выше на 143%) и яичка (риск выше на 134%). Однако у них было на 61% меньше шансов заболеть раком пищевода.

Ученые предполагают, что определенные генетические особенности могут и ухудшать фертильность мужчины, и повышать риск развития рака у его родственников. Дальнейшие исследования необходимы, чтобы установить природу связи. Это позволит врачам делать более точные прогнозы риска рака для мужчин с проблемами фертильности и их семей.

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