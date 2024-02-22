Ученые выяснили, как защититься от сердечной недостаточности с помощью ходьбы

Риск развития сердечной недостаточности на 26% ниже у женщин, которые проходят 3600 шагов в день в обычном темпе. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Cardiology.

Ученые проанализировали данные почти шести тысяч женщин в США в возрасте 63–99 лет. Участницы исследования носили прибор для отслеживания активности на бедре до семи дней подряд. Они снимали его только при контакте с водой. Затем за ними наблюдали в течение примерно 7,5 лет. За это время было выявлено 407 случаев сердечной недостаточности, подтвержденных врачами.

Прохождение 3600 шагов в день снижало риск сердечной недостаточности на 25-30%. Интенсивность ходьбы не влияла на снижение риска.

Каждые 70 минут легкой активности были связаны со снижением риска развития сердечной недостаточности в среднем на 12%, а каждые 30 минут умеренной и высокоинтенсивной активности — со снижением риска на 16%. Легкая физическая активность включала обычные повседневные действия, например уход за собой и работу по дому, а умеренная и высокоинтенсивная активность — ходьбу в обычном темпе, подъем по лестнице или работу в саду.

Напротив, каждые полтора часа сидения были связаны с повышением риска сердечной недостаточности на 17%.

Людям, в том числе пожилым, необходима регулярная физическая активность. Однако сложно следовать этой рекомендации без измеримой цели. Часто людям советуют проходить 10 000 шагов, но это число не подкреплено исследованиями. Авторы новой работы считают, что их результаты могут стать выполнимой и разумной нормой для пожилых.

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