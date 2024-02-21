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Нейробиологи выяснили, какое нервное расстройство пошло на пользу первобытным людям

RSPB: СДВГ помогал древним охотникам исследовать новые территории и искать пищу

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Institute for Basic Science

Международная группа ученых из США и Индии нашла доказательства того, что ранние группы охотников-собирателей извлекали пользу из поведения людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Исследование опубликовано в научном журнале  Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (RSPB).

СДВГ — это расстройство нервного развития, характеризующееся невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью, которые мешают функционированию или развитию. Людям с СДВГ трудно удерживать концентрацию на задачах или занятиях, они ведут себя чрезмерно активно и часто действуют, не думая о последствиях.

Чтобы проверить свои предположения, ученые провели эксперимент с участием 457 человек. Добровольцам нужно было сыграть в специально созданную компьютерную игру, в которой требовалось собрать как можно больше ягод. Для этого участники наводили курсор на куст и постепенно смещали его вниз, чтобы добраться до несобранного урожая.

Игра также позволяла участникам перемещаться между кустами, однако в этом случае игрок терял время на их поиски. Для победы было необходимо набрать как можно больше ягод.

Эксперимент показал, что участники с СДВГ, как правило, лучше всех справлялись с задачей, поскольку чаще перемещались в поисках новых кустов.

Исследователи предполагают, что в древности такое же поведение помогало группам охотников-собирателей находить новые источники пищи и передавать свои гены по наследству.

Ранее ученые выяснили, что СДВГ может переходить от родителей к детям по материнской линии.

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