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Ученые выяснили, что геном бабочек не менялся со времен первых динозавров

NEE: хромосомы мотыльков и бабочек остаются неизменными почти 250 млн лет

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Британские ученые-энтомологи из Института Уэллкома Сэнгера и их коллеги из Эдинбургского университета проанализировали и сравнили более 200 геномов хромосомного уровня бабочек и мотыльков, чтобы лучше понять их эволюционную историю. Оказалось, что геном этих разновидностей насекомых почти не менялся последние 250 млн лет. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology and Evolution (NEE).

Бабочки и мотыльки, называемые чешуекрылыми, составляют 10% всех описанных видов животных и остаются чрезвычайно важными опылителями и травоядными животными во многих экосистемах.

Специалисты отметили, что стабильность генома чешуекрылых не помешала возникнуть невероятному разнообразию из более чем 160 тыс. видов и тех и других.

Энтомологи определили 32 строительных блока предковых хромосом, которые остались нетронутыми у большинства видов бабочек и мотыльков со времени их последнего общего предка более 250 миллионов лет назад.

За исключением одного древнего события слияния двух хромосом, которое привело к образованию 31 хромосомы, наблюдаемой сегодня у большинства видов, хромосомы большинства современных видов напрямую соответствуют этим предковым элементам. Команда обнаружила, что не только сами хромосомы невероятно стабильны, но и порядок генов внутри них тоже.

Исследователи также обнаружили редкие группы видов, которые нарушили генетическую стабильность и претерпели перестройки в своем ДНК, включая слияние и деление хромосом. К ним относятся бабочки-голубянки (Lysandra) и группа бабочек-капустниц (Pieris).

Работа расширяет понимание факторов, которые приводят к генетическому разнообразию этих насекомых. Это может направить усилия по защите и сохранению конкретных видов, сталкивающихся с уникальными проблемами и изменениями окружающей среды, связанными с изменением климата, отметили ученые.

Ранее биологи выяснили, что заставляет мотыльков кружить у фонарей и ламп.

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