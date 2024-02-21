Врач рассказал, кому нельзя промывать нос

Промывание носа противопоказано детям младше четырех лет, а также при отите и непроходимости носовых ходов. Об этом «Известиям» рассказал кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Калсын Гамзатов.

При промывании солевой раствор, как правило, не менее 150 мл, вводят в одну ноздрю, а вытекает он уже из другой ноздри, объяснил врач.

«Доказано, что промывание носа более эффективно, чем орошение, поскольку позволяет лучше вымывать избыток слизи, бактерий, пыли и аллергенов. Но важно отметить, что, несмотря на явные преимущества, для этой процедуры существует ряд ограничений. Промывание носа можно проводить только взрослым и детям старше четырех лет. Это связано с тем, что у маленьких детей есть риск попадания жидкости в слуховую трубу, поскольку она шире и расположена более горизонтально, чем у взрослых», — объяснил врач Гамзатов.

Также не стоит промывать нос при остром среднем отите, аденоидах III степени, когда разросшаяся лимфатическая ткань полностью перекрывает носовые ходы, новообразованиях в полости носа и частых носовых кровотечениях. При этом промывание можно заменить орошением.

«Также перед промыванием нужно убедиться, что у пациента нет полной непроходимости носовых ходов. Сделать это можно на приеме у врача-отоларинголога или во время онлайн-консультации с помощью специального гаджета, который позволяет сделать фотографии или видеозапись, в том числе носа, и загрузить в приложение. Если же носовые ходы закупорены, например вследствие отека, непроходимость нужно предварительно устранить. Как правило, это делают при помощи сосудосуживающих капель», — объяснил врач.

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