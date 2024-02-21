Врач рассказал об алгоритме похудения после 40 лет

Похудение после 40 лет нужно начинать не с тренировок, а с нормализации питания. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин.

После 40 лет похудеть сложнее из-за дефицитов, которые есть у каждого и усугубляются с возрастом, если человек не занимается их восполнением, заявил врач. Также к 40 годам уровень половых гормонов снижается вдвое, что способствует набору веса. Например, снижение уровня тестостерона приводит к увеличению доли жира и потере мышечной массы.

По мнению врача, после 40 лет важно начать похудение с постройки фундамента здоровья: убрать все дефициты, нормализовать питание, сделав упор на белок (1,5 грамма на каждый килограмм веса), убрать все перекусы, чтобы не было скачков инсулина и инсулинорезистентности, нормализовать сон.

Физическую нагрузку надо внедрять постепенно, иначе может повыситься уровень гормона стресса кортизола, который мешает похудению. Например, подъемы в лифте можно заменить на ходьбу по лестнице, а передвижение на автобусе — на преодоление пары остановок пешком. Затем можно добавить кардио- и силовые тренировки.

А женщинам в возрасте 40–45 лет можно обсудить с врачом заместительную гормональную терапию (ЗГТ). Принимать их самостоятельно недопустимо, но под контролем врача гормоны могут упростить похудение.

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