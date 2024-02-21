Врач назвала признаки гормонального дисбаланса

Изменения веса, состояния кожи, волос и ногтей могут указывать на нарушения работы эндокринной системы. Об этом «Известиям» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«О гормональном дисбалансе может говорить резкое похудение или набор веса. Причем этот симптом может быть вызван разными нарушениями. Например, гипотиреоз (уменьшение синтеза гормонов щитовидной железы) приводит к замедлению обмена веществ и набору веса, тогда как гипертиреоз (повышенная выработка гормонов щитовидной железы) ускоряет метаболические процессы, что может спровоцировать резкую потерю веса», — рассказала врач.

Врач добавила, что нарушения работы щитовидной железы могут привести к выпадению волос или их истончению, а также к ломкости ногтей. Также на рост волос влияют «мужские» гормоны андрогены. Их уровень повышается у женщин с синдромом поликистозных яичников. Это приводит к росту темных и грубых волос на лице, груди, животе или спине, а иногда — к облысению по мужскому типу (у висков, на лбу, на макушке). Также избыток андрогенных гормонов может вызвать угревую сыпь и жирный блеск на коже.

«Сухость кожи может быть признаком недостатка эстрогенов. С возрастом, особенно в период менопаузы у женщин, уровень эстрогенов снижается, что может привести к утрате увлажненности, появлению морщин и чувству стянутости кожи. Однако если кожа становится сухой и теряет упругость в более молодом возрасте, это может говорить о патологических нарушениях эндокринной системы», — добавила врач.

Уланкина подчеркнула, что любой из перечисленных симптомов — повод для того, чтобы срочно обратиться к врачу и сдать анализы. Если один из органов эндокринной системы работает некорректно, это может привести к дисбалансу во всем организме, заключила она.

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