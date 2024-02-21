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Хирург назвал один из способов избавления от храпа

Хирург Енин: пластика носа может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Риносептопластика (исправление перегородки носа) может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с обструктивным апноэ сна. Об этом «Ленте.ру» рассказал пластический и реконструктивный хирург, действительный член РОПРЭХ Андрей Енин.

Обструктивное апноэ сна представляет собой эпизодические остановки дыхания во сне. Это состояние часто сопровождается храпом. Как отметил Енин, оно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Так, одно из доказавших это исследований обнаружило у храпящих людей в крови маркеры воспаления и высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Одним из наиболее эффективных способов решить проблему апноэ, а значит, и снизить риск болезней сердца и сосудов, хирург считает риносептопластику.

«Сегодня риносептопластика — это функциональная операция, которая влияет на продолжительность жизни за счет качественной оксигенации тканей всех систем и органов, ведь кислород — это топливо для работы всех систем», — объяснил Енин.

До этого иркутские ученые выяснили, что храп связан с ранним старением мозга.

Ранее ученые выяснили, что по длине пальцев у мужчин можно сказать, насколько эффективно его ткани снабжаются кислородом.

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