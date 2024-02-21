Нейробиологи обнаружили в мозге универсальный биомаркер тревоги

Американские нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили универсальный биомаркер тревоги в мозге мышей и людей. Исследование опубликовано в научном журнале Neuron.

Специалисты сосредоточились на изучении активности мозга при эмоциональных нарушениях, поскольку тревожное расстройство остается одним из наиболее распространенных психических заболеваний в мире.

Чтобы изучить эти процессы, команда провела серию наблюдений за 13 пациентами с эпилепсией, имплантировав участникам внутричерепные электроды для мониторинга мозговой активности. Затем нейробиологи устроили ряд тестов с участием мышей для более глубокого анализа внутримозговых реакций.

Анализ собранных данных показал характерные всплески бета-когерентности — короткие, интенсивные периоды синхронизации между миндалевидным телом и гиппокампом. Обе эти структуры связаны с памятью, а также отвечают за регуляцию эмоций, ответ на стресс, ориентацию в пространстве и визуально-пространственное представление. Когерентность предсказывала изменение эмоционального состояния примерно у двух из трех испытуемых. При синхронизации бета-волн и люди, и животные проявляли повышенную тревожность, тогда как нарушение синхронизации снижало уровень беспокойства.

Исследование подчеркивает полезность межвидовых исследований для раскрытия универсальных механизмов обработки эмоций. В будущем ученые рассчитывают найти в мозге нейронные цепи, отвечающие за активацию негативных эмоций, а также открыть способ отключать эти процессы при необходимости.

Ранее ученые выяснили, что у людей начало развиваться тревожное расстройство из-за страха перед изменением климата.