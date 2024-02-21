Раскрыта загадка морского хищника, на которого объявили охоту в Крыму

Старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын рассказал, что опасный морской хищник, объявившийся в Черном море, оказался корейским окунем. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за поимку хищника в Крыму объявили вознаграждение.

«Корейский окунь. Это тоже хищник, который известен в Крыму с 2013 года. Он, видимо, был завезен в Черное море с дальневосточной аквакультурой... Хищники не опасны своей прожорливостью», — пояснил ученый.

Куцын добавил, что беспокоиться из-за растущего поголовья хищников не стоит, так как они «саморегулируются». Если хищник съедает много жертв, то количество пищи для него уменьшается, и его численность начинает снижаться.

Ученый отметил, что окунь вырастает до 3-4 кг.

До этого Алуштинский аквариум был готов заплатить пять тысяч рублей тому, кто сможет отловить в Черном море опасного хищника — групера.

Ранее морские зоологи обнаружили необычных сожителей в норах креветок-призраков.