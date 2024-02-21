Ученые разгадали молекулярную загадку спячки млекопитающих

Датские исследователи из Копенгагенского университета изучили молекулярные механизмы, лежащие в основе механизма зимней спячки крупных и мелких млекопитающих. Статья опубликована в научном журнале eLife.

Во время спячки или гибернации животные замедляют свой обмен веществ и полагаются на накопленные запасы энергии. Однако до недавнего времени ученые мало знали о клеточных процессах в организмах зверей в период зимнего сна.

Команда проанализировала метаболизм крупных зверей и мелких зверей, взяв в качестве модели черного и бурого медведей, а также суслика и садовую соню. Результаты показали, что решающую роль в регулировании энергопотребления при гибернации играет миозин — один из белков, участвующий в сокращении мышц. Во время сна этот элемент помогает вырабатывать энергию без активации мышечной дрожи.

Согласно исследованию, медведи и другие крупные животные во время спячки сохраняют стабильную температуру тела, тогда как суслики и прочие грызуны вынуждены время от времени прерывать сон ради еды и походов в туалет. Но и у тех и у других основной обогревательной системой организма в период гибернации остаются скелетные мышцы.

Ранее генетики выяснили, что медведи даже во время зимней спячки сохраняют циркадные ритмы, регулирующие расход энергии в зависимости от времени суток.