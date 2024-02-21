В Румынии заявили о планах построить небольшие ядерные реакторы

Мэр румынского города Шотанга Константин Строэ заявил, что в городе могут появиться шесть небольших ядерных реакторов на месте бывшей АЭС в соседнем городе Дойчешти. Об этом пишет газета Politico.

По словам Строэ, строительство реакторов позволит вернуть тысячи рабочих мест. Это сделает регион более привлекательным для инвесторов, желающих использовать электроэнергию по сниженным ценам.

«Район станет более привлекательным», — добавил Строэ.

Он добавил, что интерес к строительству завода по переработке отходов и новой автомагистрали поблизости уже есть. Но если проект потерпит неудачу, это будет означать, что миллиарды денег налогоплательщиков будут «выброшены на ветер».

До этого газета Yomiuri сообщала, что агентство по атомной энергии Японии проведет испытание реактора АЭС нового типа, который способен самостоятельно остановить работу в случае аварийного отключения электроснабжения.

Ранее в России создали материал из хитина и глины для очистки радиоактивных отходов.