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Исследование: йога может уменьшить интенсивность боли в спине в два раза

J. Orthop. Res: йога в 2 раза уменьшила выраженность хронической боли в пояснице

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Chalinee Thirasupa/Reuters

Йога и входящие в нее дыхательные упражнения и практики осознанности помогают уменьшить хроническую боль в пояснице. Это показало исследование ученых из Университета Великой Греции в Катандзаро, опубликованное в Journal of Orthopaedic Research.

В эксперименте приняли участие 10 женщин с неспецифичной хронической болью в пояснице и 11 женщин без боли. Они занимались йогой два раза в неделю в течение 4 недель. Первая практика йоги была проведена в клинике, а затем женщины занимались под присмотром тренера дистанционно.

Средняя боль по десятибалльной визуальной шкале составила 6,80 баллов в начале. Она снизилась до 3,30 после занятий йоги. Кроме того, у женщин более чем на четыре балла улучшилась способность мышц поясницы расслабляться при сгибании туловища.

Результаты означают, что йога может положительно влиять на нервно-мышечный ответ во время сгибания туловища и смягчать симптомы при хронической боли в пояснице. Авторы отметили, что требуются дальнейшие исследования долгосрочных эффектов йоги.

Ранее ученые выяснили, что йога может смягчить заболевания предстательной железы.

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