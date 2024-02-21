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Археологи обнаружили доисторические захоронения младенцев с синдромом Дауна

NatComms: ДНК-анализ выявил частоту рождения детей с синдромом Дауна в древности

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Gabriel Prieto et al./PLoS ONE

Международная группа ученых из Германии, Испании, Финляндии и других стран проанализировала геном около 10 тыс. древних людей в поисках случаев хромосомных нарушений. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

В ходе работы специалисты изучили материалы из захоронений на территории Пиренейского полуострова в Испании, датированные периодом от 5 тыс. до 2,5 тыс. лет назад.

Как показало исследование ДНК, на 9855 проверенных геномов пришлось шесть случаев трисомии 21 (синдром Дауна) и один случай трисомии 18 (более редкий и тяжелый синдром Эдвардса). Во всех случаях обладатели дефектных хромосом ушли из жизни либо до, либо вскоре после своего появления на свет.

Ученые отметили, что распространенность синдрома Дауна в конце каменного и начале железного века была более чем в четыре раза ниже современных показателей, что объясняется высоким уровнем смертности при родах.

Специалисты также установили, что, несмотря на внешние проявления генетических дефектов у детей, древние люди относились к ним как к членам своего сообщества и отдавали им все требуемые почести при погребальных обрядах.

Ранее ученые раскрыли тайну самых ранних мумий в Египте.

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