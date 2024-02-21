Ученые нашли способ защиты коралловых рифов от туристов

Израильские ученые из Университета Бен-Гуриона нашли способ защитить коралловые рифы от негативного влияния человека. Исследование опубликовано в научном журнале Oceans.

Природные колонии кораллов привлекают множество дайверов, однако ныряльщики наносят вред морским организмам, взбалтывая песок, задевая полипы снаряжением и распугивая рыбу. Создание подводных заповедников не решает проблему, поскольку ныряльщики все равно заплывают на охраняемую территорию вопреки запретам.

Чтобы сохранить кораллы без ущерба для туристической отрасли, исследователи и экологи предложили создать искусственный риф в качестве альтернативной площадки для погружений любителей подводного плавания. Эксперимент стартовал в 2006 году, и сегодня специалисты смогли подвести итоги многолетних наблюдений.

На дне Красного моря вблизи города Эйлат была размещена специальная конструкция, на которую в 2007 году высадили выращенные в питомнике кораллы. В последующие годы ученые отслеживали активность дайверов в этой точке.

Наблюдения показали, что искусственный риф смог стать точкой притяжения для ныряльщиков, благодаря чему антропогенная нагрузка на морские заповедники с природными кораллами снизилась на 40%, что способствовало восстановлению морской экосистемы.

Ранее океанологи предупредили о риске массового вымирания кораллов из-за жары.