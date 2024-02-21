Ученые выяснили, что обезьяны заботятся о сородичах с физическими нарушениями

Канадские ученые из Университета Конкордия обнаружили, что многие виды приматов способны адаптироваться к физическим недостаткам, будь то врожденные пороки или последствия травм. Исследование опубликовано в научном издании American Journal of Primatology (AJP).

Выводы специалистов основаны на изучении 114 предыдущих работ, охвативших период с 1931 по 2023 год. Анализ выявил 125 видов обезьян, демонстрирующих высокую степень приспособления к ограниченным возможностям.

Чемпионами по адаптации к инвалидности оказались шимпанзе, за ними следуют японские макаки, макаки-резусы, макаки-крабоеды и павианы анубисы.

Исследователи отметили, что приматы подстраиваются к жизни с физическими нарушениями за счет гибкости поведения.

Кроме того, обезьяны проявляют заботу о своих неполноценных сородичах. Матери детенышей с пороками развития обеспечивают им дополнительное внимание и уход, а взрослые особи помогают собратьям с ограниченными возможностями. В работе описан случай, когда самец японского макака усыновил молодую осиротевшую обезьяну-инвалида и носил ее, передвигаясь на трех конечностях.

По словам ученых, их открытие дает ценную информацию об адаптивных способах в животном мире.

Ранее ученые выяснили причину вымирания самых крупных приматов в истории Земли.