Зоологи открыли новый вид редких ложноскорпионов на островах Французской Полинезии

Словацкие зоологи из экологической организации BROZ обнаружили ранее неизвестный вид ложноскорпионов на архипелаге Французской Полинезии. Вновь открытой разновидности членистоногих дали научное имя Olpium caputi в честь действующего президента Словакии Зузаны Чапутовой. Исследование опубликовано в научном журнале ZooKeys.

Ложноскорпионы или псевдоскорпионы — отряд мелких паукообразных членистоногих. Он получил свое название благодаря тому, что передние конечности ложноскорпионов, как и у скорпионов, заканчиваются хватательными клешнями. В отличие от своих собратьев, ложноскорпионы очень маленькие (в среднем, 2-3 миллиметра) и совершенно безвредные для человека.

Ученые обнаружили особь Olpium caputi, когда просеивали мох на высоте 1450 метров на вершине горы Мон-Марау на островах Таити.

«Как женщина-лидер она занимает твердую позицию и поддерживает женщин и ученых. Даже в 21 веке женщины в науке или на высших должностях редки. Редкость исследований во Французской Полинезии, уникальность открытия и тот факт, что новый вид — самка, побудил нас назвать его в честь этой вдохновляющей женщины, которая может стать образцом мужества и настойчивости для многих женщин», — отметила ведущий автор работы Яна Христофорева.

Согласно описанию, размеры тела у представителей новой разновидности составляют около трех миллиметров. Olpium caputi стал пятым известным видом ложноскорпионов, обитающих на островах Французской Полинезии.

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