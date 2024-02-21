Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Зоологи открыли новый вид редких ложноскорпионов на островах Французской Полинезии

ZooKeys: новой вид псевдоскорпионов с Таити назвали в честь президента Словакии

close
100%
ZooKeys

Словацкие зоологи из экологической организации BROZ обнаружили ранее неизвестный вид ложноскорпионов на архипелаге Французской Полинезии. Вновь открытой разновидности членистоногих дали научное имя Olpium caputi в честь действующего президента Словакии Зузаны Чапутовой. Исследование опубликовано в научном журнале ZooKeys.

Ложноскорпионы или псевдоскорпионы — отряд мелких паукообразных членистоногих. Он получил свое название благодаря тому, что передние конечности ложноскорпионов, как и у скорпионов, заканчиваются хватательными клешнями. В отличие от своих собратьев, ложноскорпионы очень маленькие (в среднем, 2-3 миллиметра) и совершенно безвредные для человека.

Ученые обнаружили особь Olpium caputi, когда просеивали мох на высоте 1450 метров на вершине горы Мон-Марау на островах Таити.

«Как женщина-лидер она занимает твердую позицию и поддерживает женщин и ученых. Даже в 21 веке женщины в науке или на высших должностях редки. Редкость исследований во Французской Полинезии, уникальность открытия и тот факт, что новый вид — самка, побудил нас назвать его в честь этой вдохновляющей женщины, которая может стать образцом мужества и настойчивости для многих женщин», — отметила ведущий автор работы Яна Христофорева.

Согласно описанию, размеры тела у представителей новой разновидности составляют около трех миллиметров. Olpium caputi стал пятым известным видом ложноскорпионов, обитающих на островах Французской Полинезии.

Ранее в Азии обнаружили новый вид ос-паразитов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами