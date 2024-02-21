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Ученые выяснили, в каком случае пребывание на солнце может быть полезным

Steroids: ультрафиолетовые лучи могут повышать фертильность женщин старше 30 лет

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Исследователи из Тель-Авивского университа в Израиле обнаружили, что воздействие ультрафиолетовых солнечных лучей может оказывать положительное влияние на фертильность женщин в возрасте 30-40 лет. В частности, пребывание на солнце снижает скорость истощения запаса яйцеклеток в организме. Результаты опубликованы в журнале Steroids.

В исследовании приняли участие 2235 израильских женщин. В ходе наблюдения за испытуемыми ученые выяснили, что в летнее время, когда уровень солнечного ультрафиолетового излучения растет, в яичниках повышается секреция антимюллерова гормона (АМГ). Антимюллеров гормон у женщин является показателем уровня овариального резерва, то есть, количества яйцеклеток, способных к зачатию.

Исследователи отметили, что эффект снижения скорости истощения запаса яйцеклеток в организме был наиболее выражен у женщин в возрасте 30-40 лет.

Ученые также подчеркнули, что воздействие ультрафиолетового излучения должно быть умеренным. Чтобы определить, сколько времени нужно провести под солнцем для повышения фертильности, необходимы дополнительные исследования.

Ранее были названы опасные последствия стресса во время планирования беременности.

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