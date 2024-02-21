Ученые выяснили, в каком случае пребывание на солнце может быть полезным

Исследователи из Тель-Авивского университа в Израиле обнаружили, что воздействие ультрафиолетовых солнечных лучей может оказывать положительное влияние на фертильность женщин в возрасте 30-40 лет. В частности, пребывание на солнце снижает скорость истощения запаса яйцеклеток в организме. Результаты опубликованы в журнале Steroids.

В исследовании приняли участие 2235 израильских женщин. В ходе наблюдения за испытуемыми ученые выяснили, что в летнее время, когда уровень солнечного ультрафиолетового излучения растет, в яичниках повышается секреция антимюллерова гормона (АМГ). Антимюллеров гормон у женщин является показателем уровня овариального резерва, то есть, количества яйцеклеток, способных к зачатию.

Исследователи отметили, что эффект снижения скорости истощения запаса яйцеклеток в организме был наиболее выражен у женщин в возрасте 30-40 лет.

Ученые также подчеркнули, что воздействие ультрафиолетового излучения должно быть умеренным. Чтобы определить, сколько времени нужно провести под солнцем для повышения фертильности, необходимы дополнительные исследования.

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