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Стало известно, почему женщинам нужно тренироваться меньше мужчин

JACC: женщины получают от упражнений больше пользы, чем мужчины

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Ученые из медицинской клиники при Университете Цинхуа (Китай) обнаружили, что при сходном тренировочном объеме женщины получают от упражнений больше пользы по сравнению с мужчинами. В частности, у них существеннее снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.

Ученые проанализировали данные более 400 тысяч взрослых американцев, зарегистрированных как участники Национального опросного обследования здоровья (целью программы была оценка состояния здоровья и питания населения США). С 1997 по 2019 год участники должны были регулярно информировать организаторов исследования об уровнях своей физической активности и ее типе.

За период наблюдения 39935 добровольцев ушли из жизни. При этом 11670 летальных исходов были связаны с заболеваниями сердца и сосудов. Проведя анализ предоставленных участниками данных о физических упражнениях умеренной или высокой интенсивности (к ним относились быстрая ходьба, энергичные прыжковые упражнения, занятия на велотренажере и силовые тренировки), ученые выяснили, что женщины получают от активности больше пользы.

В частности, у женщин и мужчин, которые регулярно занимались спортом в свободное время, риск летального исхода от всех причин был на 24% и 15% ниже соответственно, чем у тех, кто вел сидячий образ жизни. Кроме того, для снижения такого риска на 18% мужчины должны были заниматься около 300 минут в неделю. Женщины добивались такой же пользы для здоровья, упражняясь вдвое меньше — по 140 минут.

Исследователи предполагают, что такие различия могут быть связаны с особенностями анатомии и физиологии женщин и мужчин. Вероятнее всего, большая польза для женщин связана с тем, что им приходится прикладывать больше усилий при выполнении упражнений.

Ранее были названы вредные для сердца продукты, от которых не защитит спорт.

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