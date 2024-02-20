Ученые выяснили, выгодно ли устраивать скандалы на работе

Международная группа ученых из США и Израиля изучила последствия выражения гнева на рабочем месте. Специалисты хотели выяснить, помогает ли проявление агрессии добиться лучших перспектив в карьере. Исследование опубликованном в научном журнале Frontiers in Social Psychology (FSP).

Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, команда провела серию тестов. Она опросила работников нескольких коммерческих организаций, попросив описать свое отношение к проявляющим гнев коллегам, а также указать, заслуживают ли он более высокого статуса, полномочий и уважения.

Обобщенные результаты показали, что в большинстве своем люди не одобряют зачинщиков скандалов, воспринимая их поведение как неуместное и непрофессиональное.

«Мы обнаружили, что гнев не является катализатором повышения статуса на рабочем месте. Более того, гнев воспринимается хуже, чем выражение других эмоций. Единственный случай, когда гнев считается положительным, — это когда он выражается в ответ на явный проступок другого человека. Эти результаты справедливы как для мужчин, так и для женщин, выражающих гнев на рабочем месте», — отметил соавтор исследования, доктор Рони Порат.

Результаты также показали, что пол скандалиста не влияет на его восприятие. Это опровергает предыдущие предположения, согласно которым выражение гнева мужчинами на работе укрепляет их статус.

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