Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Астрономы нашли самый яркий квазар во Вселенной

ESO: открыт квазар яркостью в 500 трлн солнц в 12 млрд световых лет от Земли

close
100%
ESO/M. Kornmesser

Астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) в Германии обнаружили самый яркий квазар в космосе. Он расположен в 12 млрд световых лет от нашей планеты и сияет как 500 трлн солнц. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Квазары — области в центре галактик, в которых находятся сверхмассивные черные дыры, окруженные газом и пылью. Огромная гравитация черных дыр заставляет окружающее вещество ярко светиться.

Новому объекту присвоили имя J0529-4351. Сверхмассивная черная дыра в его сердце в 17-19 млрд раз тяжелее нашего Солнца. Каждый год она поглощает газ и пыль в объеме, эквивалентном 370 солнечным массам.

«Мы обнаружили самую быстрорастущую черную дыру, известную на сегодня. Она имеет массу 17 млрд солнц и съедает чуть больше солнца в день», — заявил руководитель научной группы Кристиан Вольф.

Свет J0529-4351 исходит от массивного аккреционного диска, питающего сверхмассивную черную дыру, диаметр которой, по оценкам команды, составляет около семи световых лет. Это означает, что пересечение такого пространства будет эквивалентно путешествию между Землей и Солнцем около 45 тыс. раз.

Команда считает, что сверхмассивная черная дыра в центре квазара питается вблизи так называемого предела Эддингтона, или точки, в которой испускаемое ею излучение должно выталкивать газ и пыль наружу, компенсируя темпы поглощения материи.

Чтобы подтвердить гипотезу, астрономы планируют в будущем задействовать Чрезвычайно Большой Телескоп (ELT), который сейчас строится в пустыне Атакама в Чили.

Ранее ученые выяснили, что возникло раньше — черные дыры или галактики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами