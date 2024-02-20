Астрономы нашли самый яркий квазар во Вселенной

Астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) в Германии обнаружили самый яркий квазар в космосе. Он расположен в 12 млрд световых лет от нашей планеты и сияет как 500 трлн солнц. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Квазары — области в центре галактик, в которых находятся сверхмассивные черные дыры, окруженные газом и пылью. Огромная гравитация черных дыр заставляет окружающее вещество ярко светиться.

Новому объекту присвоили имя J0529-4351. Сверхмассивная черная дыра в его сердце в 17-19 млрд раз тяжелее нашего Солнца. Каждый год она поглощает газ и пыль в объеме, эквивалентном 370 солнечным массам.

«Мы обнаружили самую быстрорастущую черную дыру, известную на сегодня. Она имеет массу 17 млрд солнц и съедает чуть больше солнца в день», — заявил руководитель научной группы Кристиан Вольф.

Свет J0529-4351 исходит от массивного аккреционного диска, питающего сверхмассивную черную дыру, диаметр которой, по оценкам команды, составляет около семи световых лет. Это означает, что пересечение такого пространства будет эквивалентно путешествию между Землей и Солнцем около 45 тыс. раз.

Команда считает, что сверхмассивная черная дыра в центре квазара питается вблизи так называемого предела Эддингтона, или точки, в которой испускаемое ею излучение должно выталкивать газ и пыль наружу, компенсируя темпы поглощения материи.

Чтобы подтвердить гипотезу, астрономы планируют в будущем задействовать Чрезвычайно Большой Телескоп (ELT), который сейчас строится в пустыне Атакама в Чили.

Ранее ученые выяснили, что возникло раньше — черные дыры или галактики.