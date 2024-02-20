Уролог назвал признаки наступления мужского климакса

Мужской климакс (или возрастной андрогенный дефицит) связан с угасанием функции выработки гормонов, а именно тестостерона. К симптомам мужского климакса относятся низкое либидо, проблемы с эрекцией, снижение работоспособности и жировые отложения на талии. Об этом «Газете.Ru» рассказал уролог-андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Минздрава России Дмитрий Королев.

«Первый — это нарушение сексуальной функции, включая низкое либидо, ухудшение спонтанных эрекций, и сама эректильная дисфункция. Также низкий уровень тестостерона может проявляться общей слабостью, усталостью, снижением работоспособности, потому что тестостерон для мужского организма очень важный гормон, он влияет практически на все органы и системы, в том числе на мышечную и костную. Так что они тоже страдают: кости становятся более хрупкими, сила мышц снижается», – рассказал Королев.

Еще один признак мужского климакса — жировые отложения на талии. По словам специалиста, переизбыток жировой ткани приводит к повышенному образованию женских половых гормонов в мужском организме, которые влияют на сам тестостерон, его синтез, выработку и на его воздействие на рецепторы клеток.

Подробнее о том, какие болезни могут возникнуть у мужчин после 40 лет, как их диагностировать, и можно ли сохранить потенцию до конца жизни — в интервью Королева «Газете.Ru».

Ранее врач перечислил инфекции, которые могут привести к простатиту.