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Уролог назвал признаки наступления мужского климакса

Уролог-андролог Королев назвал четыре симптома мужского климакса

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Shutterstock/Video_Stock _Production

Мужской климакс (или возрастной андрогенный дефицит) связан с угасанием функции выработки гормонов, а именно тестостерона. К симптомам мужского климакса относятся низкое либидо, проблемы с эрекцией, снижение работоспособности и жировые отложения на талии. Об этом «Газете.Ru» рассказал уролог-андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Минздрава России Дмитрий Королев.

«Первый — это нарушение сексуальной функции, включая низкое либидо, ухудшение спонтанных эрекций, и сама эректильная дисфункция. Также низкий уровень тестостерона может проявляться общей слабостью, усталостью, снижением работоспособности, потому что тестостерон для мужского организма очень важный гормон, он влияет практически на все органы и системы, в том числе на мышечную и костную. Так что они тоже страдают: кости становятся более хрупкими, сила мышц снижается», – рассказал Королев.

Еще один признак мужского климакса — жировые отложения на талии. По словам специалиста, переизбыток жировой ткани приводит к повышенному образованию женских половых гормонов в мужском организме, которые влияют на сам тестостерон, его синтез, выработку и на его воздействие на рецепторы клеток.

Подробнее о том, какие болезни могут возникнуть у мужчин после 40 лет, как их диагностировать, и можно ли сохранить потенцию до конца жизни — в интервью Королева «Газете.Ru».

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