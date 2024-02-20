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Врач перечислил инфекции, которые могут привести к простатиту

Уролог-андролог Королев: простатит может быть вызван кариозными зубами

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Простатит — это воспаление предстательной железы. Его могут спровоцировать инфекции, причем не обязательно половые, рассказал «Газете.Ru» уролог-андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Минздрава России Дмитрий Королев.

«Это может быть инфекция, которая присутствует в организме, допустим, кишечная палочка или клебсиелла. Спровоцировать развитие простатита может любой очаг хронической инфекции, — допустим, кариозные зубы, дисбактериоз, болезни ЛОР-органов. Бактерии просто находят в предстательной железе удобное для размножения место, и там начинается воспаление», – рассказал Королев.

Простатит обычно проявляется дискомфортом, болью в промежности, в головке полового члена, нарушенным мочеиспусканием. Оно может быть учащенным с ощущением рези. Кроме инфекций, к развитию заболевания также могут привести и другие предрасполагающие факторы.

«Основные из них — это гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни, это венозный застой в органах малого таза, а также нерегулярная половая жизнь, — предстательная железа должна постоянно опорожняться, застой секрета также вызывает воспаление», – добавил специалист.

Подробнее о том, какие болезни могут возникнуть у мужчин после 40 лет, как их диагностировать, и можно ли сохранить потенцию до конца жизни — в интервью Королева «Газете.Ru».

Ранее уролог рассказал, как самостоятельно диагностировать аденому простаты.

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