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Уролог рассказал, как самостоятельно диагностировать аденому простаты

Уролог Королев: на аденому простаты указывают различные виды недержания мочи

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Аденома простаты – доброкачественное увеличение простаты или предстательной железы. Аденома – одно из самых распространенных заболеваний мужчин старше 40 лет, которое можно диагностировать самостоятельно по характеру и качеству мочеиспускания. Об этом «Газете.Ru» рассказал уролог-андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Минздрава России Дмитрий Королев.

«Например, на заболевание могут указывать частые походы в туалет — человек не может нормально спать из-за этих позывов. Кроме того, мочеиспускание может характеризоваться малыми порциями, вялой струей или даже каплями. Также могут наблюдаться различные виды недержания мочи или ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря», – рассказал Королев.

Все перечисленные симптомы аденомы простаты могут длительное время прогрессировать, сохраняться или уменьшаться.

«Аденома – это доброкачественное увеличение предстательной железы. Причем не всегда она может сопровождаться вышеперечисленными симптомами: аденома может быть совсем маленькой, не мешающей жить», – отметил Королев.

По его словам, заболевание развивается из-за того, что с возрастом у мужчин уменьшается количество мужских гормонов и увеличивается количество женских (эстрогенов). Из-за этого повышается активность специфического фермента — 5-альфа-редуктазы. Под влиянием этого фермента тестостерон тканей предстательной железы превращается в свой метаболит — дегидротестостерон, который является активным андрогеном, усиливающим деление клеток предстательной железы.

Подробнее о том, какие болезни могут возникнуть у мужчин после 40 лет, как их диагностировать, и можно ли сохранить потенцию до конца жизни — в интервью Королева «Газете.Ru».

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