Врачи назвали грандиозным прорывом проект по выращиванию искусственных органов

Создание искусственных органов в перспективе позволит выращивать их на заказ. Это станет грандиозным научным прорывом, который выведет медицину на новый уровень и поможет победить многие заболевания, считает специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер. Однако он усмотрел в разработке российских ученых и минусы, отметив, что такой проект может быть неэтичным.

Напомним, ученые из Сеченовского университета начали разработку биореактора в рамках программы «Орган на заказ». До сих пор задача по выращиванию искусственных органов остается нерешенной ввиду своей сложности, отметил Эдигер. Поэтому новости о продвижении в этом направлении он назвал радостными. Однако он подчеркнул, что подобные сообщения – это «блестящие теоретические упражнения», далекие от воплощения.

В перспективе подобное открытие сильно усовершенствовало бы медицину, считает врач.

«Это означает блестящую победу над массой заболеваний. Это означает, весьма возможно, значительное удлинение жизни человека. Это некий совершенно другой этап», — отметил Эдигер в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом он добавил, что потенциальное создание искусственных органов имеет негативную сторону. Некоторые процедуры чреваты тем, что они превращают человеческое тело «в абсолютно пластичный или расходный материал», пояснил врач.

«То есть мы превращаем свое тело в нечто заменяемое, в нечто зачастую необязательное, — отметил Эдигер. — [Чего стоит] чудовищный эксперимент, связанный с Анджелиной Джоли, когда при подозрении на некие опухоли у нее были удалены молочные железы и гинекологические органы».

По мнению специалиста, в течение 10-15 лет ученые проведут опыты, которые не приблизят технологию к внедрению в медицину, так как это слишком дорогая и трудоемкая работа.

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