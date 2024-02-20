Обнаружена связь между пищевыми эмульгаторами и раком

Ученые из Северного университет Сорбонны в Париже обнаружили, что потребление пищевых эмульгаторов может быть связано с повышенным риском развития рака груди и предстательной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS Medicine.

В исследовании приняли участие около 92 тысяч взрослых людей (средний возраст испытуемых составил 45 лет). Они сообщили информацию о своих пищевых привычках, образе жизни, состоянии здоровья, уровне физической активности. Также добровольцы заполнили специализированные анкеты, указав в них свои антропометрические и социально-демографические данные.

Команда ученых наблюдала за участниками в течение семи лет, отслеживая потребление ими пищевых эмульгаторов — веществ, обеспечивающих создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей. С их помощью можно создавать продукты с однородной, привлекательной консистенцией.

За период наблюдения исследователи зафиксировали 2604 новых случая развития рака — 90 из них приходилось на лимфому (опухоли лимфатической ткани), 110 — на плоскоклеточную карциному (тип рака кожи), 124 — на рак легких, 162 — на меланому, 207 — на колоректальный рак, 322 — на рак предстательной железы и 750 — на рак молочной железы.

Анализ показал, что повышенное потребление эмульгаторов класса моноглицеридов и диглицеридных жирных кислот (особенно Е471) было связано с более высоким риском развития рака молочной железы и простаты. Кроме того, с высоким риском развития рака груди коррелировало повышенное общее потребление каррагинана Е407.

Авторы исследования отметили, что полученные результаты могут послужить причиной к изменениям в законах об использовании эмульгаторов в пищевой промышленности.

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