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Диетолог рассказала, существует ли полезный шоколад

Daily Mail: шоколад содержит мало полезных растительных соединений

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Диетолог и молекулярный биолог Марион Несл из Нью-Йоркского университета рассказала, что, вопреки распространенному мнению, в шоколаде любого типа концентрация полезных растительных соединений, флавонолов, снижена. Одновременно с этим шоколад содержит много калорий и сахара. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению специалиста по питанию, даже темный шоколад не обладает приписываемыми ему антиоксидантными свойствами. По сравнению с молочным, в его составе больше флавонолов — растительных соединений, которые могут защищать клетки организма от повреждений свободными радикалами. Это частицы, которые накапливаются в организме в ходе обмена веществ.

Тем не менее, в ходе приготовления шоколада любого типа богатый антиоксидантами какао-порошок смешивают с сахаром, какао-маслом и растительными маслами, которые содержат много калорий, сахара и жира.

Диетолог отметила, что для получения антиоксидантного эффекта потребуется съесть до семи плиток молочного шоколада или «набрать» половину суточной нормы калорий (около 750) из темного. Такая стратегия питания неизбежно приведет к появлению лишнего веса, а также повысит риск развития диабета и заболеваний сердца.

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