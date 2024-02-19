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Диетолог развеяла распространенный миф о вреде позднего ужина для фигуры

Daily Mail: ужин после 18:00 не связан с увеличением веса

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Спортивный диетолог Кэти Шиммельфенниг из Гавайского университета в Маноа рассказала, что поздний ужин (после 18:00) не навредит фигуре при условии соблюдения дефицита (или нормы) калорий. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Специалист по питанию рассказала, что в организме человека отсутствует механизм, связанный с трансформацией калорий, употребляемых вечером, в подкожно-жировую клетчатку. Это значит, что питание в рамках определенной калорийности не помешает похудению (или поддержанию веса) независимо от времени получения энергии с пищей.

Диетолог также рассказала, что некоторые люди (например те, кто работает в ночную смену) не могут избежать позднего ужина. Также поздний прием пищи необходим для восстановления после интенсивных вечерних тренировок.

Отмечается, что вечером лучше остановить выбор на блюдах из овощей, фруктов и злаков. Эти продукты быстро усваиваются организмом и не вызывают проблем со сном. Печенья, конфет и сладостей вечером стоит избегать.

Ранее был назван тип питания, снижающий тягу к алкоголю.

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