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Диетолог перечислила полезные свойства замороженных продуктов

Daily Mail: замороженные фрукты и овощи содержат много питательных веществ

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Американский врач-диетолог и автор книг о правильном питании Лорен Харрис-Пинкус рассказала, что замороженные овощи и фрукты зачастую содержат больше витаминов, чем свежие. Это связано с тем, что они подвергаются заморозке сразу после сбора. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист по питанию объяснила, что овощи и фрукты могут находиться на полках супермаркетов в течение нескольких дней или недель после сбора. Это значит, что к моменту покупки многие из них утрачивают свежесть и большую часть питательных веществ. Замороженные растительные продукты, как правило, содержат больше витаминов, поскольку они охлаждаются и измельчаются на пике свежести.

Также диетолог посоветовала не бояться приобретать не только замороженные фрукты и овощи, но и консервированную фасоль, сушеные бобы, зерновые, орехи и семечки. Отмечается, что заморозка также способствует длительному и безопасному хранению морепродуктов. Такие методы обработки позволяют в полной мере сохранить белки, жиры, углеводы, минералы, органические масла и жирные кислоты в пище растительного и животного происхождения.

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