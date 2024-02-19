В России создали лекарство, уменьшающее количество метастазов меланомы в 10 раз

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали новые противоопухолевые соединения на основе тиенопиримидинов для повышения эффективности терапии онкологических заболеваний. Результаты исследования эффективности показали, что количество метастазов меланомы в легких уменьшилось в 10 раз по сравнению с контрольной группой и в 4 раза по сравнению с паклитакселом — наиболее используемым противораковым лекарством. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбПУ.

Гистологический анализ не выявил патологических изменений после терапии в основных органах животных. Также исследование показало, что данные соединения безопасны в отношении здоровых животных.

Меланома является самой опасной формой рака кожи, которая может распространяться и на другие органы. Химиотерапия остается одним из основных терапевтических подходов для лечения многих видов рака, включая метастатическую меланому. Однако раковые клетки вырабатывают к ней устойчивость, поэтому поиск новых лекарственных препаратов, которые будут точечно бороться с раковыми клетками, при этом не принося вреда организму — актуальная задача наших дней.

«Разработанные соединения показали свою эффективность при лечении метастазов меланомы в легких. Помимо этого, открываются широкие возможности для дальнейшего поиска и изучения новых эффективных противоопухолевых средств в сочетании с низкой токсичностью лекарственных агентов по отношению к здоровым клеткам и тканям. На данном этапе мы проводим совместные исследования СПбПУ с НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова по более детальному изучению безопасности полученных соединений» — рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Александр Тимин.

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