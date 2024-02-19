проект

>

В России создали лекарство, уменьшающее количество метастазов меланомы в 10 раз

В СПбПУ создали препарат, который уменьшает количество метастазов в 10 раз

close
100%
Freepik

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали новые противоопухолевые соединения на основе тиенопиримидинов для повышения эффективности терапии онкологических заболеваний. Результаты исследования эффективности показали, что количество метастазов меланомы в легких уменьшилось в 10 раз по сравнению с контрольной группой и в 4 раза по сравнению с паклитакселом — наиболее используемым противораковым лекарством. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбПУ.

Гистологический анализ не выявил патологических изменений после терапии в основных органах животных. Также исследование показало, что данные соединения безопасны в отношении здоровых животных.

Меланома является самой опасной формой рака кожи, которая может распространяться и на другие органы. Химиотерапия остается одним из основных терапевтических подходов для лечения многих видов рака, включая метастатическую меланому. Однако раковые клетки вырабатывают к ней устойчивость, поэтому поиск новых лекарственных препаратов, которые будут точечно бороться с раковыми клетками, при этом не принося вреда организму — актуальная задача наших дней.

«Разработанные соединения показали свою эффективность при лечении метастазов меланомы в легких. Помимо этого, открываются широкие возможности для дальнейшего поиска и изучения новых эффективных противоопухолевых средств в сочетании с низкой токсичностью лекарственных агентов по отношению к здоровым клеткам и тканям. На данном этапе мы проводим совместные исследования СПбПУ с НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова по более детальному изучению безопасности полученных соединений» — рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Александр Тимин.

Ранее в России создали метод диагностики депрессии по ЭЭГ мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами