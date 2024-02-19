Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на пищеварительную систему

Ученые из Южного медицинского университета в Китае выяснили, что даже легкая форма COVID-19 может повышать риск развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, пептической язвы, желудочно-кишечной дисфункции, заболеваний поджелудочной железы, печени и желчного пузыря в течение одного года после заражения. Результаты опубликованы в BMC (BioMed Central) Medicine.

В исследовании использовались данные людей в возрасте от 37 до 73 лет, взятые из биобанка Великобритании — хранилища человеческих биологических образцов. У 112311 испытуемых ранее был COVID-19, 359671 не болели им (эти участники представляли собой контрольную группу), а 370979 участников заболели в период проведения исследования.

После оценки состояния здоровья участников, исследователи обнаружили, что COVID-19 был связан с повышением риска развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) на 41%, пептической язвы — на 23%, желудочно-кишечной дисфункции — на 38%, заболеваний поджелудочной железы и печени на 36% и 35% соответственно, неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) — на 27%, а заболеваний желчного пузыря — на 21%.

Отмечается, что риск появления дисфункции желудочно-кишечного тракта и ГЭРБ оставался повышенным через год после заражения, а вероятность развития заболеваний желчного пузыря — через полгода. Кроме того, связь с заболеваниями органов пищеварения сохранялась даже в тех случаях, когда испытуемые переболели COVID-19 в легкой форме.

Сейчас ученые не могут объяснить, каким образом SARS-CoV-2 может повышать риск заболеваний пищеварительного тракта. Одним из возможных механизмов может быть фекально-оральная передача вируса, приводящая к инфицированию органов пищеварения. Также существует мнение, что в период острой фазы инфекции может возникать синдром раздраженного кишечника (СРК), который, в свою очередь, связан с длительными расстройствами пищеварительного тракта.

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