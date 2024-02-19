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Стало известно, как нужно питаться женщинам для здорового старения

AJCN: растительный белок снижает риск развития возрастных проблем со здоровьем

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Ученые из университета Тафтса (США) обнаружили, что увеличение доли растительного белка в рационе связано со сниженным риском развития заболеваний сердца и сосудов, рака, диабета, деменции и психических расстройств. Результаты опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

В исследовании, которое длилось с 1984 по 2016 год, приняли участие около 48 тысяч женщин. Они предоставили ученым самоотчеты по питанию, в которых была зафиксирована частота употребления различных продуктов. Отмечается, что на момент начала исследования участницам было от 38 до 59 лет.

После оценки состояния здоровья испытуемых стало ясно, что у тех, кто ел больше растительного белка, фруктов, овощей и цельных злаков реже развивались психические расстройства, рак, диабет, деменция и сердечно-сосудистые заболевания. Источниками растительного белка служат орехи, бобовые, крупы и сыр Тофу.

Исследователи подсчитали, что у женщин, употреблявших в основном растительный белок, риск развития серьезных хронических заболеваний и других проблем с психическим и физическим здоровьем по мере старения был на 46% ниже. У тех, кто ел богатую животным белком пищу, было на 6% меньше шансов сохранить хорошее здоровье.

По словам исследователей, преимуществом растительных источников белка является высокое содержание в них пищевых волокон, микроэлементов и полезных соединений, называемых полифенолами. Пищевые волокна полезны для пищеварения, а полифенолы способны защищать клетки от повреждений свободными радикалами — химическими частицами, которые накапливаются в организме в ходе естественного обмена веществ.

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