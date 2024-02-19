Российские ученые выяснили, как леса защищают от основных загрязнителей атмосферы

Ученые разрабатывают геоинформационную систему, способную автоматически определять основные загрязнители атмосферы и потенциал их поглощения лесными экосистемами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследователей из университетов — участников Научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь».

По их мнению, после успешного тестирования в Красноярском крае такую разработку можно будет внедрять и в других регионах России, сообщили из проектного офиса НОЦ.

Сотрудники СФУ, участвующие в НОЦ, рассказали, что исследователи изучили данные об антропогенных выбросах парниковых газов из различных секторов экономики (энергетика, промышленность, сельское хозяйство и отходы) за период с 2018 по 2021 год.

На основе информации из государственного лесного реестра был проведен анализ баланса углерода в лесных экосистемах Красноярского края, общая площадь лесов которого превышает 1,5 миллиона квадратных километров.

Ученые объединили все парниковые газы в эквивалент углекислого газа (CO2), который является основным парниковым газом в атмосфере. Годовые выбросы парниковых газов в регионе от различных источников превышают 48 миллионов тонн CO2-эквивалента, в то время как потенциал поглощения лесами Красноярского края составляет около 53 миллионов тонн CO2-эквивалента.

«При нынешних условиях в различных секторах экономики леса Красноярского края способны поглотить 100% антропогенных выбросов парниковых газов», — подчеркнул директор Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Владимир Шишов.

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