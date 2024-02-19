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В России создадут биореактор для создания органов на заказ

В Сеченовском университете создадут биореактор для создания органов на заказ

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Сеченовском медицинском университете создадут уникальный биореактор для создания органов на заказ. Об этом рассказал научный руководитель Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Минздрава России, профессор Петр Тимашев, слова которого передает газета «Известия».

«Для каждого отдельного случая нужна своя комбинация факторов, которую обычный биореактор просто не способен обеспечить. Поэтому сначала нам нужно организовать такую систему, которая формировала бы необходимую для роста конкретной ткани среду», — заявил Тимашев.

15 февраля сообщалось, что исследовательская группа из МГУ разработала прототип гальванического вестибулярного стимулятора, который сможет значительно улучшить вестибулярную функцию космонавтов в условиях невесомости.

13 февраля стало известно, что российские ученые начали исследовать возможности квантовых технологий в области медицины и фармацевтики, в частности потенциал квантовых технологий для диагностики и лечения рака.

В июле 2023 года Тимашев сообщил, что в Сеченовском университете ведутся перспективные исследования по разработке гидрогелей для восстановления тканей головного мозга после травм.

Ранее сообщалось, что российские ученые провели пересадку напечатанной на 3D-принтере печени.

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