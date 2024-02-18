Врач назвала список обследований для мужчин старше 50 лет

Мужчинам старше 50 лет следует сдать анализ на уровень простатспецифического антигена, а также выполнить УЗИ некоторых органов и сосудов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт «Клиники Фомина» Наталья Буракова.

Мужчинам в возрасте 55, 60 и 64 лет следует сдать анализ крови на уровень простатспецифического антигена (ПСА). Для достоверности результата нужно соблюсти меры предосторожности, в том числе воздержаться от половых контактов за два дня до анализа.

Помимо обследований, которые входят в рамки диспансеризации, рекомендуется выполнить УЗИ органов брюшной полости, почек и малого таза, дуплексное УЗИ-сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, а также провести эхокардиографию.

Помимо этих обследований, есть те, которые показаны всем мужчинам и женщинам старше 50 лет: измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела, измерение артериального давления, оценка сердечно-сосудистого риска, анализы крови, ЭКГ, флюорография.

Также нужно посетить офтальмолога и измерить внутриглазное давление. Исследование кала на скрытую кровь рекомендуется проводить каждые два года в возрасте 40–64 лет, с 65 лет лет — ежегодно.

«Если по каким-то причинам вы забыли выполнить гастроскопию в 45 лет (или даже не знали об этом), то самое время однократно выполнить эту процедуру», — рассказала врач.

Людям с высоким сердечно-сосудистым риском, с ожирением, с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и выше, а также лицам с длительным стажем курения больше 20 сигарет в сутки требуется индивидуальный подбор исследований.

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