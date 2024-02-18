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Турист нашел в Израиле редчайший артефакт возрастом 2800 лет

Arkeonews: найденная в Израиле сердоликовая печать могла принадлежать чиновнику

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Israel Antiquities Authority

Турист нашел редкий артефакт на севере Израиля. Печать в форме скарабея могла принадлежать ассирийскому чиновнику 2800 лет назад, сообщает портал археологических новостей Arkeonews.

45-летний Эрез Абрамов, путешествующий по Израилю, нашел печать у подножия холма Тель-Рекеша. Здесь находятся руины города Анаарата, упомянутого в Книге Иисуса Навина.

Находка указывает на возможное присутствие ассирийских или вавилонских чиновников в этом регионе в восьмом веке до нашей эры. Возможно, печать использовал какой-то чиновник почти 2800 лет назад.

Печать размером с ноготь изготовлена из красновато-коричневого сердолика. На одной стороне камня изображен жук, а на другой — фигура мифического существа (грифона или крылатой лошади). Скарабеи считались священными животными, символом очищения. Открытие дает представление о существовавшей в Израиле ассирийской администрации.

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