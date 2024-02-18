Ученые: семена черного тмина могут упростить похудение

Исследования на крысах показывают, что семена черного тмина могут защищать сердце от повреждения при инфаркте, а также помогают похудеть. Об этом сообщают авторы обзора, опубликованного в журнале Biomedicines.

Вещество тимохинон в черном тмине помогает сдерживать образование активных форм кислорода, сообщают ученые. Это увеличивает биодоступность оксида азота (NO) и может значительно снизить кровяное давление. Также было показано, что черный тмин может снижать уровни провоспалительных белков цитокинов. Воспаление — важный фактор развития сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Эксперименты на крысах подтвердили, что семена черного тмина уменьшают повреждение сердца у крыс при инфаркте, вызванном введением токсина (изопротеренолом). Также эксперименты показали, что черный тмин может быть полезен при похудении: он уменьшает потребления пищи и уменьшает всасывание сахара в кишечнике.

Черный тмин (Nigella sativa) принадлежит к семейству лютиковых. Крупнейшим производителем признана Индия. Растение используют в традиционной медицине Китая, Индии и арабских стран для лечения астмы, бронхита, диареи, расстройств желудка, кожных инфекций, головных болей и нарушений менструации.

Для подтверждения полезных свойств черного тмина требуется больше качественных исследований с участием людей.

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