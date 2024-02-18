Мужчина 20 лет прожил с иглой в голове

Мужчина из Китая обратился за медицинской помощью из-за проблем с памятью. Его симптомы оказались связаны с иглой в артерии головного мозга, которая попала туда во время иглоукалывания. Мужчина прожил с ней 20 лет, сообщает Daily Mail.

74-летний пациент из провинции Сычуань обратился к врачам из-за проблем с памятью. Медики обнаружили, что в артерии головного мозга мужчины застряла очень маленькая игла. Она спровоцировала кровотечение (псевдоаневризму), что и стало причиной симптомов. Родные мужчины вспомнили, что 20 лет назад он проходил процедуры иглоукалывания из-за мигрени. Врачи считают, что именно тогда игла могла попасть в артерию за глазом.

Чтобы удалить иглу, врачи вырезали часть черепа пациента. Для ее извлечения понадобился хирургический микроскоп. Поврежденный иглой сосуд закрыли с помощью маленького металлического зажима. Через десять дней после операции мужчину отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он пошел на поправку. Однако из-за осложнения во время общей анестезии у пациента развилась летальная инфекция легких, и он прожил лишь три недели после операции.

По мнению врачей, это был первый описанный в медицинской литературе случай псевдоаневризмы, вызванный иглой для акупунктуры.

Ранее 73-летнему мужчине удалили часть пениса из-за застрявших в уретре батареек.