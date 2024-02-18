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Врач объяснил, можно ли варить крупы в пластиковых пакетах

Терапевт Водовозов: пакеты для варки круп не вредят здоровью

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Shutterstock/Gorloff-KV

Пластиковые пакеты для варки круп вредят окружающей среде, но безопасны для человека. Об этом терапевт, токсиколог, медицинский блогер Алексей Водовозов рассказал порталу Naked Science.

Любой пластиковый пакет в первую очередь вредит окружающей атмосфере, поэтому ради природы лучше как можно реже использовать их, объяснил врач. Что касается здоровья человека, то специальные пакетики для круп можно спокойно кипятить и 20, и 40 минут: они сделаны из пищевого пластика.

Однако пакетики для варки круп могут быть источником микропластика, действие которого на организм неизвестно. В 2022 году в соцсетях активно обсуждали исследование, в рамках которого ученые обнаружили микропластик в крови человека, рассказал врач. Пока нет достоверных исследований на тему влияния микропластика на человеческое здоровье, подчеркнул врач.

Есть несколько работ, в которых изучали грызунов. Но в рамках экспериментов обычно используют очень высокие концентрации пластика, получить которые из пищи практически невозможно. Кроме того, в статьях чаще всего пишут о полистирольных наночастицах, а видов пластика гораздо больше.

Ранее врач заявил, что алюминиевая посуда может повышать риск болезни Альцгеймера.

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