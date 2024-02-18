Ученые установили, когда секс особенно полезен для здоровья

Исследование, проведенное специалистами Массачусетского технологического института (MIT), показало, что занятия любовью могут быть особенно полезны в определенных ситуациях. Результаты работы ученых были представлены на сайте организации.

Ученые объяснили, что в таких случаях имеет смысл предаться плотским удовольствиям, так как это способствует снижению уровня стресса и укреплению здоровья сердца.

Гормоны стресса, которые выделяются в организме в ответ на различные негативные эмоции, могут привести к серьезным последствиям для здоровья сердца. Эти гормоны вызывают сужение артерий, повышают артериальное давление и заставляют сердце работать интенсивнее, что увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Именно поэтому важно быстро справляться с эмоциональными всплесками, такими как злость. Как оказалось, благодаря своему естественному болеутоляющему эффекту секс способен вызвать выброс эндорфинов, которые помогают снизить уровень боли и стресса.

Это исследование подчеркивает важность ухода за своим эмоциональным здоровьем и внимания к физическому благополучию. Регулярные занятия любовью могут быть не только приятным способом провести время, но и эффективным методом борьбы со стрессом и укрепления здоровья сердца.

Ранее ученые установили, на сколько лет стареет мозг после коронавируса.