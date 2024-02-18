Установлено, на сколько лет стареет мозг после коронавируса

Ученые из Ливерпульского университета провели исследование, в котором изучали влияние COVID-19 на мозг человека. Они обнаружили, что у некоторых пациентов, перенесших коронавирус, наблюдаются изменения в мозге, которые напоминают последствия серьезной черепно-мозговой травмы. Результаты исследования ученых были представлены в журнале EClinicalMedicine.

Участники исследования прошли тест на когнитивные способности, сдали образец крови и прошли процедуру сканирования мозга. Ученые обнаружили, что некоторые области мозга, связанные с вниманием, уменьшились в объеме, а по ряду биомаркеров можно было сделать вывод о черепно-мозговой травме. Это эквивалентно 20 годам старения мозга или потере 10 баллов IQ.

Исследователи пока не установили, являются ли эти изменения постоянными или обратимыми. Однако они были зафиксированы в течение полугода после выздоровления пациентов. В будущем авторы продолжат изучать этот феномен, чтобы разработать эффективные методы терапии этого состояния.

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