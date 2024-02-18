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Венера прикроет Землю от редкой и мощной солнечной бури

Spaceweather: выброс солнечной плазмы разрушит часть атмосферы Венеры

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Shutterstock

Венера защитила Землю от солнечной бури, которая с некоторой вероятностью могла обрушиться на нашу планету 18 февраля. Об этом сообщает портал Spaceweather.com

В четверг, 16 февраля, на Солнце произошла вспышка самого сильного X-класса, вслед за которой последовал корональный выброс массы (КВМ) — извержение огромного количества звездной плазмы.

Согласно прогнозам NASA, КВМ ударит по Венере 18 февраля и, вероятно, разрушит часть верхних слоев ее атмосферы. Поскольку Венера в отличие от Земли не защищена глобальным магнитным полем, ее газовая оболочка уязвима для солнечной активности.

По словам астрономов, минувшая вспышка на Солнце произошла в районе южного полюса звезды. Это необычное явление, поскольку большинство солнечных взрывов случается вблизи экватора.

Редкий характер извержения может быть связан с нестабильной нитью полярной короны — скрученной магнитной линией, вращающейся вокруг южного полюса Солнца. Долгосрочные исследования показали, что при приближении к пику солнечной активности эти линии сдвигаются ближе к полюсам.

Ранее стало известно об очередной мощной вспышке на Солнце.

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